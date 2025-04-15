15.04.2025 (18:45)

Четырёхмиллионного посетителя принял Музей боевой славы воинов-сибиряков Новосибирского гарнизона



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Четырёхмиллионного посетителя принял Музей боевой славы воинов-сибиряков Новосибирского гарнизона

Музей боевой славы воинов-сибиряков Новосибирского гарнизона, в преддверии 60-летнего юбилея со дня образования, принял четырёхмиллионного посетителя.

Почетным гостем стал младший сержант Николай Ношкин, участник специальной военный операции, награждённый орденом Мужества.

У стелы «Сибиряки-Герои Советского Союза» долгожданного посетителя встретили сотрудники музея боевой славы воинов-сибиряков и в торжественной обстановке вручили военнослужащему памятные подарки.

В ходе экскурсии по шести залам музея, где представлено более 2 тысяч экспонатов, отражающих историю Западно-Сибирского, Сибирского и Центрального военных округов и подвиги воинов-сибиряков прошла встреча экскурсантов с военным историком, заслуженным работником культуры РФ Юрием Фабрикой и ветераном Вооружённых Сил РФ Александром Бесединым.

«Для меня сегодняшнее событие стало полной неожиданностью! И я очень рад получить звание почетного четырехмиллионного посетителя музея. Я считаю, что необходимо как можно больше интересоваться и глубже знать историю своего Отечества, историю края, в котором ты Родине служишь, в целом историю Вооружённых Сил России», - поделился Николай Ношкин.

Справочно:

Музей боевой славы воинов-сибиряков, расположенный в здании Дома офицеров Новосибирского гарнизона, был торжественно открыт 21 апреля 1965 года к 20-й годовщине Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

У центрального входа - величественная металлическая стела, на которой золотыми буквами начертаны имена 1255 воинов-сибиряков, Героев Советского Союза. Шесть залов музея рассказывают историю военного округа с 1865 года, боевой путь и подвиги воинов-сибиряков во всех войнах, в которых участвовала Россия по настоящее время.

Экспозиции трех главных залов музея посвящены бессмертному подвигу советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., а также участия воинов-сибиряков в разгроме японских захватчиков. Исторически достоверные документы, мемориальные предметы, фронтовые письма, личные вещи, фотографии героев, боевые ордена воинов-сибиряков, образцы оружия, раскрывают судьбы наших земляков, участников тех героических событий на фронте и в тылу.

В двух залах отражена современная история военного округа, показаны примеры мужественного и доблестного исполнения воинами-сибиряками своего воинского долга в Афганистане, Чечне, Абхазии и других современных боевых конфликтах, а также в ходе специальной военной операции.

В музее регулярно проводится ритуал принятия Военной присяги личным составом воинских частей Новосибирского гарнизона.

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