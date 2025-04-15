15.04.2025 (23:30)
Сборная ВКА имени А.Ф. Можайского стали победителями Кубка ВКС по баскетболу
В спортивном зале ВКА им. А.Ф. Можайского состоялся Кубок Воздушно-космических сил. В турнире приняло участие восемь команд из разных уголков России.
В финале спортсмены Можайки встретились с командой Государственного испытательного космодрома.
Участники показали великолепную игру, со счётом 63:61 Можайцы завоевали заслуженное первое место. Решающий мяч забросил Артур Гнездилов. Самым ценным игроком финала и Кубка был признан капитан команды ВКА им. А.Ф. Можайского Данил Козлов.
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