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15.04.2025 (23:30)

Сборная ВКА имени А.Ф. Можайского стали победителями Кубка ВКС по баскетболу

В спортивном зале ВКА им. А.Ф. Можайского состоялся Кубок Воздушно-космических сил. В турнире приняло участие восемь команд из разных уголков России.

В финале спортсмены Можайки встретились с командой Государственного испытательного космодрома.

Участники показали великолепную игру, со счётом 63:61 Можайцы завоевали заслуженное первое место. Решающий мяч забросил Артур Гнездилов. Самым ценным игроком финала и Кубка был признан капитан команды ВКА им. А.Ф. Можайского Данил Козлов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Военное образование , Спорт , Соревнования , Воздушно-космические силы (ВКС)
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