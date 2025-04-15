15.04.2025 (23:00)

Корабли Балтийского флота уничтожили условного противника в акватории Балтики

В рамках комплексного учения ракетные корабли Балтийского флота выполнили электронные ракетные пуски по надводным целям.

В морских полигонах Балтийского флота малый ракетный корабль «Зеленый Дол» и ракетный катер «Моршанск» выполнили электронные ракетные пуски ракетными комплексами «Калибр» и «Москит» по мишеням, имитирующим боевые корабли условного противника.

В результате электронных пусков все назначенные цели были успешно поражены, что было подтверждено средствами объективного контроля.

В ходе выполнения учебно-боевых задач экипажи кораблей также произвели артиллерийские стрельбы по морским целям, имитирующим безэкипажные катера противника.

После выполнения стрельб экипажи отработали ряд плановых корабельных учений – по борьбе за живучесть, противодиверсионной обороне во время стоянки на незащищенном рейде, организации взаимодействия и связи между кораблями, отработали элементы совместного плавания.

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