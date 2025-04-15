15.04.2025 (22:30)

Противолодочные корабли Балтийского флота в ходе планового учения выполнили ряд задач в Балтийском море

В рамках планового учения экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) «Кабардино-Балкария» и «Алексин» соединения кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы Балтийского флота выполнили артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям в акватории Балтийского моря.

В качестве морских мишеней были задействованы макеты безэкипажных катеров. Стрельбы по ним выполнялась из 76,2 и 30-миллиметровых артиллерийских установок.

В рамках учения экипажи корабля также провели тренировки по отражению атак средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений с выполнением практических стрельб средствами противовоздушной обороны кораблей по имитированным воздушным целям.

Кроме того, экипажи МПК выполнили задачи по минным постановкам в морском полигоне флота. Экипажи кораблей осуществил постановку оборонительного минного заграждения в заданном районе, с использованием учебных мин.

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