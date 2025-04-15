15.04.2025 (22:00)

Корветы Балтийского флота провели учение в море

Корабельная поисково-ударная группа Балтийского флота в составе корветов «Бойкий» и «Сообразительный» нанесла ракетный удар по отряду кораблей условного противника.

В рамках проведения планового тактического учения соединения надводных кораблей Балтийского флота и комплексного учения по защите гражданского судоходства экипажи корветов «Бойкий» и «Сообразительный» провели электронные ракетные пуски ракетными комплексами «Уран» по мишеням, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника. Ракетная стрельба выполнялась корветами одновременно с использованием противокорабельных ракетных комплексов. В результате электронных пусков цели были успешно поражены.

Кроме того, экипажи провели учения по противовоздушной обороне кораблей в море, отразив средства воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений.

Также экипажи кораблей выполнили комплекс мероприятий по пополнению запасов топлива и воды в дрейфе и на ходу от малого морского танкера «Александр Гребенщиков». В ходе пополнения запасов группы антитеррора, находящиеся в составе экипажей кораблей и водного транспорта, отработали всевозможные антитеррористические сценарии во время стоянки на незащищенном рейде.

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