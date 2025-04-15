15.04.2025 (21:30)

В Калининграде состоялась первая отправка призывников на Балтийский флот

В ходе весеннего призыва 2025 года для прохождения военной службы на областном сборном пункте прошла первая отправка призывников из военных комиссариатов Калининградской области на Балтийский флот.

На сборном пункте военного комиссариата Калининградской области первая команда, состоящая из 40 призывников, направленных в соединения и части Балтийского флота, прошла все необходимые процедуры медицинского освидетельствования, дактилоскопию, профессиональный отбор, получение телефонных сим-карт. Далее новобранцев сфотографировали, выдали многофункциональные персональные электронные карты, военные билеты и переодели в военную форму одежды.

После этого новобранцев направили в пункт приема и отправки личного состава Балтийского флота, где они будут распределены по воинским частям для прохождения военной службы по призыву.

Решение о направлении призывников в те или иные виды и рода войск принимается председателем приемо-технической комиссии Балтийского флота на основе результатов медицинской комиссии, данных профессионально-психологического отбора, образовательной и специальной подготовки. Как и в прошлую призывную кампанию, распределение к местам службы проходит по территориальному признаку.

В рамках весеннего призыва этого года из Калининградской области призовут на военную службу около 1400 человек. Они будут проходить военную службу по призыву на кораблях и береговых частях Балтийского флота и других воинских частях, дислоцированных на территории Калининградской области.

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