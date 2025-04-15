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15.04.2025 (21:00)

Командующий Северным флотом поздравил специалистов РЭБ с профессиональным праздником

Сегодня командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов поздравил на служебном совещании начальника службы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) штаба флота, а в его лице и всех специалистов РЭБ Северного флота с профессиональным праздником.

«Специалисты радиоэлектронной борьбы решают очень важные задачи. В современных условиях, когда противником широко применяются робототехнические комплексы, в том числе в ходе специальной военной операции, специалисты РЭБ показывают высокий профессионализм, оказывая важную поддержку подразделениям на передовой. Они обеспечивают организацию охраны и обороны пунктов базирования и критически важных объектов в зоне ответственности Северного флота», - отметил командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов.

В настоящее время военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы с использованием самого современного вооружения, военной и специальной техники выполняют специальные задачи в составе частей и соединений береговых войск, авиационных частей и корабельных соединений.

15 апреля отмечается День специалиста по радиоэлектронной борьбе в 1904 г. в этот день русские военные моряки броненосца «Победа» и берегового поста  радиосвязи «Золотая Гора» в Порт-Артуре впервые в мире применили радиопомехи для срыва корректировки артиллерийского огня японских броненосцев «Ниссин» и «Касуга».

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Северный флот , Войска РЭБ , Праздники
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