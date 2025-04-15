15.04.2025 (20:30)

Юнармейцы Новосибирской области приняли участие в фестивале памяти Героя Советского Союза Дмитрия Бакурова

58 юнармейских и военно-патриотических отрядов города Новосибирска и Новосибирской области приняли участие в военно-патриотическом фестивале памяти Героя Советского Союза Дмитрия Бакурова.

Мероприятие состоялось на базе спортивной школы олимпийского резерва по стрелковым видам спорта. Воспитанники соревновались в эстафете, в которую входили разборка-сборка автомата Калашникова, снаряжение магазина и стрельба из пневматической винтовки.

По окончании мероприятия участникам были вручены памятные дипломы.

Справочно:

Дмитрий Бакуров в 19 лет отправился на фронт Великой Отечественной Войны. За мужество и героизм в 1943 году был удостоен звания Героя Советского Союза. Он был участником Парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года. До последних лет своей жизни много встречался с молодежью, рассказывал о том, как в сегодняшнее время продолжать героические традиции прошлого. Дмитрий Бакуров был участником первых фестивалей по стрелковым видам спорта, в которых участвовали воспитанники патриотических клубов.

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