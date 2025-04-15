15.04.2025 (20:00)
Мотострелки ЦВО остановили наступление условного противника в ходе занятия в Кузбассе
Военнослужащие мотострелкового соединения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, огнем из стрелкового оружия остановили наступление превосходящих сил условного противника в ходе занятия на полигоне Юргинский.
В ходе мероприятия боевой подготовки военнослужащие выполнили комплекс упражнений стрельб из автоматов АК-74М, пулеметов ПКМ, гранатометов РПГ-7В. Стрельба велась с различных огневых позиций по целям, имитирующим живую силу и легкобронированную технику условного противника на дальности до 800 м.
Кроме того, в ходе занятия военнослужащие совершенствовали навыки передвижения на поле боя, изготовки к бою из различных положений.
К занятиям было привлечено более 50 военнослужащих мотострелкового соединения ЦВО.