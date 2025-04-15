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15.04.2025 (19:30)

На Балтийском флоте началось плановое летно-тактическое учение вертолетного полка морской авиации

Экипажи вертолетов морской авиации Балтийского флота приступили к плановым практическим действиям в рамках летно-тактического учения.

В плановом учении принимают участие около 20 экипажей ударных и военно-транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8, а также корабельных вертолетов Ка-27 и Ка-27ПС смешанного вертолетного полка авиасоединения морской авиации Балтийского флота.

К учению привлечен весь летный и инженерно-технический состав подразделений смешанного вертолетного полка морской авиации флота, а также специалисты тылового обеспечения и связи. Основными целями ЛТУ являются совершенствование экипажами летной натренированности и навыков боевого применения авиации, а также повышение профессионального мастерства летчиков.

В рамках ЛТУ экипажи производят поиск подводных лодок с использованием опускаемых гидроакустических станций, выполняют стрельбу из пушечного вооружения вертолетов, сбрасывают торпеды и бомбы, отрабатывают элементы маневрирования в ходе воздушного боя, а также уничтожают безэкипажные катеры и беспилотные летательные аппараты условного противника.

ЛТУ продлится несколько дней.

Пресс-служба Ленинградского военного округа
Метки:
Балтийский флот , Морская авиация , Вертолеты , Боевая подготовка
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