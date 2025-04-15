15.04.2025 (20:15)

Балтийский флот приступил к проведению комплексного учения по защите судоходства в Балтийском море

В соответствии с планом боевой подготовки на 2025 год в Балтийском море стартовало плановое комплексное учение с группировками Балтийского флота по защите судоходства в акватории Балтики.

В рамках учения корабельные тактические группы Балтийского флота вышли из пунктов базирования и произвели развертывание корабельных группировок сил флота в назначенных районах Балтийского моря для выполнения учебных задач.

К учению привлечено до 20 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, в том числе корветы, малые ракетные корабли и ракетные катера, малые противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики, а также малые десантные корабли на воздушной подушке и быстроходные катера, суда материально-технического обеспечения. Кроме того, в маневрах задействовано порядка 5 тысяч военнослужащих, около 10 самолетов и вертолетов, а также до 100 единиц боевой и специальной техники.

В рамках учения отрабатываются задачи сопровождения и защиты гражданских судов, в том числе от атак беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров противника, подводных лодок и кораблей, оказания помощи аварийным судам, получившим повреждения в ходе атаки противника, с выполнением практических действий по тушению пожара, заделывания пробоин, поиском и спасением личного состава на воде и буксировке в пункт базирования.

Кроме того, задействованные силы отрабатывают защиту и оборону морских коммуникаций и пунктов базирования флота.

Учение продлится несколько дней.

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