15.04.2025 (14:35)

Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области по состоянию на 15 апреля 2025 г.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Беловоды, Великая Рыбица, Запселье, Кияница, Марьино, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Садки и Яблоновка в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS с транспортно-заряжающей машиной и машиной сопровождения, а также два артиллерийских орудия и миномет.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял:

до 74 450 военнослужащих,

407 танков,

333 боевые машины пехоты,

304 бронетранспортера,

2 270 боевых бронированных машин,

2 717 автомобилей,

612 артиллерийских орудий,

57 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США,

26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин,

123 станции РЭБ,

18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО,

57 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

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