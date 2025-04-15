15.04.2025 (14:35)
Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области по состоянию на 15 апреля 2025 г.
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня.
Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Беловоды, Великая Рыбица, Запселье, Кияница, Марьино, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Садки и Яблоновка в Сумской области.
За сутки потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS с транспортно-заряжающей машиной и машиной сопровождения, а также два артиллерийских орудия и миномет.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял:
- до 74 450 военнослужащих,
- 407 танков,
- 333 боевые машины пехоты,
- 304 бронетранспортера,
- 2 270 боевых бронированных машин,
- 2 717 автомобилей,
- 612 артиллерийских орудий,
- 57 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США,
- 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин,
- 123 станции РЭБ,
- 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО,
- 57 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.