15.04.2025 (18:00)

Специалисты-психологи Тихоокеанского флота приступили к работе с молодым пополнением весеннего призыва 2025 года

На Тихоокеанском флоте началось изучение молодого пополнения весеннего призыва 2025 года. С этой целью были развернуты приемно-технические комиссии Владивостоке и в Петропавловске-Камчатском.

В рамках призыва специалисты-психологи Тихоокеанского флота в составе подкомиссии профессионального психологического отбора приступили к работе с молодым пополнением, поступающим на флот.

Представителями психологической службы проводится социально-психологическое изучение, направленное на оценку условий воспитания и развития военнослужащих, их военно-профессиональной направленности, организаторских способностей, особенностей общения и поведения в коллективе, образовательной и профессиональной подготовленности, а также психологическое обследование, которое позволяет оценивать у обследуемого лица уровень развития личностных и профессиональных качеств, необходимых для выполнения должностных обязанностей или прохождения подготовки по военно-учетной специальности.

Основная цель проводимого комплекса мероприятий – качественный отбор и правильная расстановка кадров, прибывающих на флот.

После завершения работы на приемно-технической комиссии флота, уже на местах прохождения военной службы, к психологическому сопровождению вновь прибывших военнослужащих приступят специалисты-психологи соединений и воинских частей, которые будут помогать новобранцам в адаптации в воинских коллективах.

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