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15.04.2025 (17:30)

Курсанты Военной академии РВСН имени Петра Великого совершенствуют методические навыки в ходе войсковой стажировки

Курсанты Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого проходят войсковую стажировку в Йошкар-Олинском ракетном соединении. Основной задачей практики является формирование навыков, необходимых для самостоятельной работы на вооружении и спецтехнике, а также совершенствование методической подготовки будущих офицеров. 

В ходе стажировки курсанты уделили особое внимание организации занятий с военнослужащими по призыву. Они провели тренировки по огневой, строевой и физической подготовке, отработав на практике методы руководства личным составом. Кроме этого, выпускники академии закрепляют знания по эксплуатации ракетных комплексов и спецтехники, а также учатся управлять подразделениями при выполнении нормативов. 

«Стажировка позволяет не только применять теоретические знания, но и развивать командно-методические навыки. Курсанты учатся эффективно взаимодействовать с личным составом, что критически важно для их будущей службы», — подчеркнул представитель командования ракетного соединения. 

По итогам практики выпускники представят отчеты, включающие анализ проведённых мероприятий и результаты комплексных зачётов. Проверка навыков будет включать теоретические вопросы и оценку выполнения специальных обязанностей в составе расчётов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
РВСН , Военное образование
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