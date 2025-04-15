15.04.2025 (14:00)

Статс-секретарь заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева проверила оказание медпомощи в госпитале МВО в Нижнем Новгороде

Статс-секретарь заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева в ходе рабочей поездки в войска Московского военного округа проинспектировала организацию оказания медицинской помощи и работу по протезированию военнослужащих с тяжелыми ранениями в 422-ом госпитале в Нижнем Новгороде.

«Важно, чтобы протезирование работало в том формате, как определено по временному Единому стандарту протезирования», - отметила Анна Цивилева.

Анна Цивилева в ходе проверки госпиталя добавила, что благодаря поэтапной реализации задачи Министра обороны Андрея Белоусова, порученной в ходе заседания расширенной Коллегии Минобороны России, по обеспечению условий для реабилитации военнослужащих, протезирование стало более доступным и сократило сроки выполнения данной медицинской процедуры для каждого военнослужащего.

Она также оценила динамику протезирования военнослужащих, получивших тяжёлые ранения в ходе выполнения задач в зоне проведения специальной военной операции.

На сегодня, 422-ой военный госпиталь в Нижнем Новгороде стал базовым для региона по организации работы протезных предприятий в рамках Единого стандарта протезирования. Благодаря данному стандарту осуществляется взаимодействие по работе с координационным центром протезирования и реабилитации, который функционирует на базе ВМА им. С. М. Кирова.

Кроме того, она пообщалась с военнослужащими, готовящимися к получению высокотехнологичных протезов.

«Сейчас точно можно сказать, что вся концепция нашего стандарта протезирования работает, и вы получите высоко функциональные протезы отличного качества», - отметила Цивилева в ходе общения с бойцами.

Анна Цивилева посетила заседание военно-врачебной комиссии 422-го военного госпиталя. В ходе комиссии определяется степень тяжести полученных ранений, а также категория годности военнослужащего для дальнейшего прохождения службы, реабилитации, долечивания или увольнения по болезни. В комиссию входят хирург, невролог, терапевт, лор-врач, офтальмолог и в случае необходимости другие специалисты, что позволяет рассмотреть любой случай всесторонне и не допустить ошибок.

Совершенствование работы ВВК находится на постоянном контроле Министра обороны РФ Андрея Белоусова. Для оперативной реализации решений ВВК в части начисления положенных выплат за ранение в госпитале установлено оборудование кадровой информационной системы Минобороны России, что позволяет оперативно провести все выплаты как первоначальные 100 тысяч, так и дифференцированные в зависимости от степени тяжести ранения. Члены ВВК доложили замминистра обороны РФ, что проблем с загрузкой справок нет, в течение суток после заседаний они загружаются в базу данных.

Также в терапевтическом отделении Анне Цивилевой представили технологии для проведения медико-психологической реабилитации, которую проводят с применением программно-аппаратного резонансно-акустического реабилитационного комплекса для коррекции психосоматического состояния пациента.

Состояние улучшается при помощи звуковой стимуляции мозга. Данная технология позволяет ускорить выздоровление и более эффективно вести лечение пациентов с восстановлением не только физического здоровья, но и эмоционально-психологического состояния.

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