15.04.2025 (17:00)

На общевойсковом полигоне Ленинградского военного округа прошли занятия по применению систем РЭБ

В День специалиста войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Российской Федерации с военнослужащими подразделений РЭБ Ленинградского военного округа были проведены практические занятия по применению различных систем радиоэлектронной борьбы на уровне общевойскового подразделения с целью организации прикрытия войск от средств поражения условного противника.

В ходе практического занятия военнослужащие выполнили задачи по радиоэлектронному обнаружению во всех рабочих диапазонах БПЛА условного противника. Кроме того, специалисты РЭБ отработали нормативы по работе на комплексах «Силок» и «Свет-КУ» по пеленгованию источников радиоэлектронного излучения.

В рамках нормативного времени военнослужащими было выполнено развертывание комплексов РЭБ и обеспечено боевое охранение своих позиций с применением средств для борьбы с беспилотными летательными аппаратами условного противника.

Так же подразделения выполнили задачи по нарушению работы систем связи условного противника путем создания помех и подавления средств связи, осуществлению пеленгования источников радиоэлектронного излучения в целях сбора и анализа полученной разведывательной информации, организовали взаимодействие и сопряжение различных типов станций и комплексов радиоэлектронного подавления и разведки - как нового поколения, так и старых разработок.

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