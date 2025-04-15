15.04.2025 (13:25)

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции по состоянию на 15 апреля 2025 г.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники четырех механизированных бригад, бригады береговой обороны, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Миропольское, Малая Рыбица, Петрушевка, Краснополье и Ямное Сумской области.

Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Каменка, Дорошовка, Радьковка, Московка, Подолы, Сеньково, Богуславка, Новая Кругляковка Харьковской области, Карповка, Редкодуб, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики.

Противник потерял более 250 военнослужащих, боевую бронированную машину «Snatch» производства Великобритании, четыре автомобиля и пять орудий полевой артиллерии производства стран НАТО, включая две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Braveheart» производства Великобритании и 155-мм гаубицу М198 производства США. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Миньковка, Марково, Часов Яр, Курдюмовка, Иванополье, Яблоновка, Тарасовка, Ульяновка и Валентиновка Донецкой Народной Республики.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 285 военнослужащих, боевая машина пехоты СV-90 производства Швеции, бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США. Уничтожены девять автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США, а также пять складов боеприпасов, два склада материальных средств и склад горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Преображенка, Богдановка и Алексеевка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял более 335 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 и два бронеавтомобиля HMMWV производства США, два пикапа и семь орудий полевой артиллерии, включая 155-мм самоходные артиллерийские установки «Paladin» производства США и «Krab» польского производства.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Отрадное, Бурлацкое и Шевченко Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 155 военнослужащих, два бронеавтомобиля, пикап и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Степногорск Запорожской области, Токаревка, Садовое, Антоновка и Днепровское Херсонской области.

Уничтожены до 100 военнослужащих, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, цехам сборки реактивных систем залпового огня и ударных беспилотных летательных аппаратов, центру подготовки операторов дронов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 144 районах.

Средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 304 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

661 самолет,

283 вертолета,

51 866 беспилотных летательных аппаратов,

601 зенитный ракетный комплекс,

22 846 танков и других боевых бронированных машин,

1 536 боевых машин реактивных систем залпового огня,

23 667 орудий полевой артиллерии и минометов,

34 127 единиц специальной военной автомобильной техники.

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