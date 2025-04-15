15.04.2025 (16:30)
Во Владимирском ракетном объединении начались сборы старшин подразделений
В Центре обеспечения Владимирского ракетного объединения проходят учебные сборы для старшин подразделений. Под руководством офицеров управления воинской части участники отрабатывают организацию приёма молодого пополнения, подготовку суточного наряда, уход за стрелковым оружием и особенности службы в летний период обучения.
Программа включает занятия по всем направлениям боевой подготовки: радиационной, химической и биологической защите, огневому делу, тактико-специальным задачам, строевой выучке и методикам обучения личного состава.
На завершающем этапе старшины сдадут зачёты, подтверждая готовность к наставничеству и эффективной работе с новобранцами. Полученные навыки обеспечат качественную адаптацию молодого пополнения к требованиям военной службы.