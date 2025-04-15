15.04.2025 (16:00)

Более 800 механиков-водителей завершили обучение в 161 школе техников РВСН

Более 800 младших военных специалистов 161 школы техников РВСН успешно прошли контрольные испытания на специальном автодроме, которые включают в себя вождение по ограниченным проездам, преодоление искусственных и естественных препятствий.

Перед сдачей экзамена по вождению военнослужащие также прошли проверку знаний общевойсковых предметов, а также контрольные испытания по устройству и эксплуатации агрегатов мобильных ракетных комплексов типа «Ярс», а также машин обеспечения боевого дежурства.

Весь курс подготовки механиков-водителей агрегатов обеспечения ракетных комплексов составляет три месяца. В него входят теоретические дисциплины, занятия на тренажерах и практическое вождение.

Учебно-материальная база 161 школа техников включает в себя уникальный современный компьютерный имитатор, предназначенный для обучения механиков-водителей автономных пусковых установок ПГРК «Ярс» и машин обеспечения ракетных комплексов. При обучении на новейших тренажерах военнослужащие могут отработать навыки управления многоосными шасси в различных условиях. Система визуализации позволяет в реальном времени имитировать как штатные, так и нештатные ситуации.

Также в школе техников оборудованы специальные классы со стендами, имитирующими реальную автомобильную технику, а для проведения практических занятий по вождению – автодром общей площадью 16 квадратных километров, на котором имеются четыре маршрута с различными препятствиями для отработки навыков вождения на многоосных колесных шасси.

161 школа техников РВСН ежегодно выпускает более двух тысяч специалистов автомобильной службы для частей и подразделений Ракетных войск стратегического назначения.

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