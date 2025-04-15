15.04.2025 (15:30)

Операторы ударных БпЛА Ленинградского военного округа совершенствуют навыки управления высокоточным БПЛА «Куб»

Операторы БПЛА Ленинградского военного округа совершенствует навыки управления высокоточным «Куб» на полигонах в Ленинградской области. С военнослужащими занимаются инструкторы с опытом участия в специальной военной операции (СВО).

Военнослужащие отрабатывают подготовку к полету, запуск и управление летательным аппаратом, уничтожение бронированной техники условного противника, а также техническое обслуживание комплекса. Благодаря полученным навыкам бойцы смогут с лёгкостью производить поражение различной техники и скопление реального противника, что позволит успешно выполнять все поставленные боевые задачи в зоне СВО.

За действиями каждого обучаемого следил опытный инструктор, который оценивал качество прохождения маршрута и уничтожения заданной цели.

После завершения курсов по подготовке операторов военнослужащие ЛенВО будут направлены для выполнения боевых задач в зону проведения СВО в составе группировки войск «Север».

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице