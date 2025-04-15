15.04.2025 (12:10)

Заявление Минобороны России

Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. Зафиксировано шесть атак ВСУ на объекты российской энергетики.



В Брянской области:

14 апреля в 17.20 в результате намеренного обстрела ВСУ из-за повреждений отключена комплектная трансформаторная подстанция «Соловьевка» филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго».

14 апреля в 20.36 в результате атаки украинского БПЛА по комплектной трансформаторной подстанции «Хвощевская» филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» из-за полученных повреждений отключилась высоковольтная линия 10 кВ. Без электроснабжения оставались бытовые потребители в Севском районе.



В Херсонской области:

14 апреля в 21.12 зафиксирована атака украинского ударного БПЛА на электроподстанцию 150 кВ «Виноградово» филиала ПАО «Россети» – Таврическое ПМЭС.

В 23.42 в результате повторной атаки украинского ударного БПЛА на электроподстанцию 150 кВ «Виноградово» в результате полученных повреждений отключился трансформатор с возгоранием. Без электроснабжения осталось около 56 250 человек в 108 населенных пунктах области.



В Курской области

15 апреля в 01.30 в результате атаки украинского БПЛА в г. Курске на ул. Л. Толстого поврежден надземный стальной вводной газопровод низкого давления. Прекращено газоснабжение 165 абонентов.

15 апреля в 02.40 в результате атаки украинского БПЛА в г. Курске на Первомайском проспекте поврежден надземный стальной вводной газопровод низкого давления. Прекращено газоснабжение 21 абонента.

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