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15.04.2025 (15:00)

В ЛенВО с военнослужащими по контракту проводятся занятия по армейской тактической стрельбе

Личный состав мотострелковых подразделений Ленинградского военного округа совершенствует навыки по армейской тактической стрельбе на ежедневных практических занятиях.

На полигоне в Ленинградской области военнослужащие по контракту выполняют упражнения стрельб из штатного оружия АК-74М и ПКМ по статическим и динамическим мишеням со сменой огневых позиций. Цели находятся на расстоянии от 200 до 500 метров.

За выполнением упражнений следят опытные инструкторы, принимавшие участие в боевых действиях в зоне специальной военной операции. Они уделяют особое внимание качественной подготовке военнослужащих и доведение до автоматизма навыков ведения огня
и перемещения в условиях, приближенных к боевым.

Данные занятия проводятся в полевых условиях, а также в условиях городской застройки на общевойсковом полигоне ЛенВО, в рамках подготовки военнослужащих к выполнению задач в зоне специальной военной операции.  После прохождения курсов боевой подготовки мотострелковые подразделения округа направятся в группировку войск «Север».

Пресс-служба Ленинградского военного округа
Метки:
Служба по контракту , Боевая подготовка , Ленинградский военный округ
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