15.04.2025 (18:30)

Артиллерийские батареи мотострелковых соединений ЛенВО выполнили боевые стрельбы из 120-мм орудия Д-20

Артиллерийские батареи мотострелковых соединений и воинских частей Ленинградского военного округа, дислоцированных в Ленинградской области, выполнили боевые стрельбы из артиллерийского орудия Д-20.

Особенностью проведения занятия стала отработка точного и быстрого выбора огневых позиций с учетом естественного рельефа местности, который скрывает подразделение от средств визуальной, звуковой разведки и объективов беспилотных летательных аппаратов условного противника.

На этапе стрельбы командиры батарей осуществляют корректировку огня с помощью разведывательных БПЛА и радиолокационных комплексов (станций) разведки и огнем из артиллерийского орудия Д-20 осколочно-фугасными снарядами поражают мишени, имитирующие минометные батареи и противотанковые орудия условного противника.

Также, для усложнения выполнения огневых задач командирам батарей дают различные вводные, такие как, определение по облаку пыли и вспышкам выстрелов в тёмное время суток, направления и дистанции до цели. Кроме того, расчеты отрабатывают задачи артиллерийской поддержки танковых подразделений при ведении маневренной обороны.

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