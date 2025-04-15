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15.04.2025 (14:30)

На военной базе ЮВО в Армении прошла плановая тренировка с подразделениями военной полиции

С военнослужащими подразделений военной полиции, исполняющими должностные обязанности в месте дислокации военной базы Южного военного округа в Армении, проведена тренировка по оперативному выполнению задач по обеспечению охраны и поддержанию правопорядка на территории военных городков.

Личный состав отработал порядок задержания правонарушителей, алгоритмы оказания первой медицинской помощи и эвакуации условно пострадавших при аварийных ситуациях.

На полигоне Камхуд военнослужащие военной полиции выполнили упражнения по стрельбе из штатного оружия, метанию гранаты и применению средств индивидуальной РХБ защиты, а также специальные контрольные упражнения на полосе препятствий.

При проведении тренировки учитывался опыт подразделений военной полиции ЮВО, обеспечивающих правопорядок и безопасность в зоне проведения специальной военной операции.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Армения , Военная полиция
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