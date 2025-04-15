15.04.2025 (13:30)

Военнослужащие, заключившие первый контракт с Минобороны России, отрабатывают действия по тактической медицине на полигоне ЮВО

Военнослужащие, заключившие первый контракт с Министерством обороны Российской Федерации, оттачивают свои навыки по ведению штурмовых действий в учебном центре Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области.

В ходе подготовки военнослужащие изучают тактические приемы используемые при штурме населенных пунктов, зданий и опорных пунктов. Отдельное внимание во время подготовки уделяется тактической медицине.

Главной целью занятий является освоение личным составом методики оказания первой медицинской помощи. Кроме базовых навыков и наложения жгутов, уклон делается на различные способы эвакуации под огнём противника.

В начале занятия, военнослужащие отрабатывали применение табельных и подручных средств при оказании доврачебной помощи, самопомощь при ранениях различной степени тяжести, инфузионную и лекарственную экстренную терапию. Особое внимание на занятиях уделяется отработке практических навыков по правильной транспортировке раненых с поля боя с применением специального робота, который в разы упрощает транспортировку тяжелораненых.

Кроме того, на полигоне с военнослужащими работают военные психологи, которые проводят ряд занятий по выработке стрессоустойчивости, самоконтролю при психотравмирующем воздействии боевой обстановки.

После завершения обязательной программы боевой подготовки и слаживания подразделений военнослужащие направляются в зону проведения СВО для выполнения задач по предназначению.

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