15.04.2025 (12:30)

Военнослужащие штурмовых подразделений уничтожили живую силу условного противника на полигоне в Ставропольском крае

Военнослужащие штурмовых подразделений, заключившие первые контракты с Минобороны России, уничтожили живую силу условного противника в ходе проведения занятий по армейской тактической стрельбе на полигоне учебного центра Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ставропольском крае.

Согласно плану тренировки, личному составу была поставлена задача выдвинуться на огневой рубеж в составе «двойки» и поразить мишени на различных дальностях со сменой позиций и положения стрельбы. Особое внимание уделялось взаимодействию штурмовиков между собой. Во время передвижения от одного укрытия к другому военнослужащие должны были прикрывать друг друга постоянным огнем на подавление по «вражеской» группе пехоты.

Упражнение военнослужащие выполняли штатным стрелковым оружием АК-74 и АК-12 с применением боевых патронов. Контроль за действиями личного состава проводили инструкторы учебного центра, в том числе соблюдение техники безопасности. В результате все цели были поражены.

Обучение армейской тактической стрельбе входит в обязательный курс интенсивной боевой подготовки штурмовых подразделений. Данные тренировки необходимы для повышения навыков эффективного владения огнестрельным оружием. Занятия проходят в условиях, приближенных к реальным боевым действиям, на основе опыта, приобретенного в зоне проведения специальной военной операции.

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