15.04.2025 (11:30)

Сахалинская область стала лучшей по подготовке граждан к военной службе и патриотическому воспитанию среди субъектов ДФО

Сахалинская область заняла первое место среди субъектов Дальневосточного Федерального округа, и вошла в пятерку лучших в стране по подготовке граждан к военной службе и патриотическому воспитанию молодежи.

Во взаимодействии с командованием Восточного военного округа в Сахалинской области проводится большая работа по военно-патриотическому воспитанию допризывной молодежи. На островах открыты 1 региональный и 5 зональных центров подготовки граждан к военной службе.

В регионе функционирует центр развития военно-спортивной и патриотического воспитания «Воин». За год региональное отделение подготовило более 1400 школьников, которые изучают топографию, основы тактической медицины, учатся управлять беспилотными летательными аппаратами и организовывать связь, проходят инженерную подготовку и многое другое.

Несколькими годами ранее был открыт центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», расположенный на базе палаточного лагеря «Сахалинская звезда». Там проводятся занятия с допризывной молодежью по огневой и тактической подготовкам, медицине, начальной военной подготовке.

Сердцем военно-патриотического воспитания островного региона является Сахалинский филиал парка «Патриот», созданный при поддержке военнослужащих армейского корпуса ВВО совместно с правительством Сахалинской области. Здесь проводятся множество мероприятий для подрастающего поколения тематического направления.

У посетителей есть возможность посетить исторический комплекс «Партизанская деревня», в котором хранится память о подвигах советского народа в Великой Отечественной войне, побывать на выставке военной техники - посидеть за рулем боевой машины или в кабине самолета.

Ознакомиться с тем, как организована работа военно-патриотического воспитания, прибыла центральная конкурсная комиссия по вопросу подготовки граждан к военной службе под председательством вице-адмирала Владимира Цимлянского. Члены комиссии посетили учреждения патриотической направленности в регионе.

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