15.04.2025 (13:00)

В ВВО отмечается День специалиста войск РЭБ

Специалисты радиоэлектронной борьбы Восточного военного округа (ВВО) отмечают 121-годовщину Дня специалиста войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Войска РЭБ берут свое начало с 15 апреля 1904 года, когда при обороне Порт-Артура в русско-японской войне русские радиотелеграфисты создали помехи радиосвязи японских кораблей, корректировавших огонь по крепости. Это было первое в мире применение методов радиоэлектронного подавления. Действия русских телеграфистов позволили в конечном итоге сорвать планы врага.

В наши дни в современных вооруженных конфликтах активно применяются беспилотные летательные аппараты и модернизированные средства радиоподавления, направленные на нарушение работы систем управления войсками, перехват и анализ сигналов, создания ложных целей на радарах.

Военнослужащие подразделений РЭБ Восточного военного округа играют ключевую роль при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Они активно нарушают системы связи и навигации, подавляют беспилотники противника.

Войны-дальневосточники выполняют задачи как в тылу, так и защищают свои войска на линии боевого соприкосновения. На их вооружении находится широкий спектр не только компактных приборов, но и габаритных устройств на базе бронетранспортеров.

Ежедневно бойцы подразделений радиоэлектронной борьбы изучают техническую литературу, проводят анализ техники противниика, после чего совершенствуют имеющиеся устройства и создают новые изделия для эффективного подавления оружия противника.

За время проведения специальной военной операции множество специалистов Восточного военного округа награждены государственными и ведомственными наградами.

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