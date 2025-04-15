15.04.2025 (12:00)

Военнослужащие ВВО выполнили боевые стрельбы из автоматов АК-12 на полигоне в Забайкалье

На общевойсковом полигоне «Борзя-Новая» военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, выполнили стрельбы по мишеням, имитирующим живую силу условного противника из автомата Калашникова АК-12.

Перед выходом на огневой рубеж военнослужащие изучили требования безопасности, условия выполнения упражнений стрельб из стрелкового оружия, порядок выверки прицела, правила открытия и ведения огня, а также способы определения дальности до цели.

Занятия по огневой подготовке с личным составом проводились на нескольких учебных местах, где отрабатывались нормативы изготовки к бою, выполнение упражнение контрольных стрельб УКС-1 из автомата АК-12 и упражнение контрольных стрельб УКС-2.

Помимо этого, военнослужащие отработали скрытное перемещение, оборудование и маскировку огневых позиций.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице