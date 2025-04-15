15.04.2025 (11:00)

В Окружных учебных центрах ВВО округа завершились выпускные экзамены

В Окружных учебных центрах подготовки младших специалистов Восточного военного округа, дислоцированных в Хабаровском и Забайкальском краях, состоялись выпускные экзамены.

За время теоретической и практической подготовки молодые специалисты изучили такие воинские дисциплины, как тактическая, огневая, инженерная, разведывательная, военно-медицинская, топографическая, физическая подготовки.

Обучение курсантов проводилась по четырехмесячной программе по 30 военно-учетным специальностям.

Младшие специалисты отправятся для дальнейшего прохождения службы в танковые, мотострелковые, артиллерийские подразделения, войска РХБ защиты, противовоздушной обороны и связи, подразделения материально-технического обеспечения.

Практически все выпускники продолжат службу в соединениях и воинских частях ВВО.

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