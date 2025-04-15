15.04.2025 (10:30)
Экипажи кораблей ТОФ почтили память советских моряков, разминировавших порт Читтагонг Республики Бангладеш
Экипажи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), в рамках делового захода в Народную Республику Бангладеш, приняли участие в памятных мероприятиях, посвящённых оказанию советскими военными моряками помощи по расчистке в 1972-1974 гг. заминированного и заблокированного порта Читтагонг на этапе становления молодой республики.
Моряки двух стран возложили венки и цветы к мемориалу и могиле старшего матроса Юрия Редькина, который погиб 13 июля 1973 года во время работ по расчистке и разминированию акватории порта.
Отряд кораблей ТОФ в составе корветов «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и среднего морского танкера «Печенга» совершил деловой заход в порт Читтагонг накануне. При заходе кораблей ВМФ России в порт, экипажи всех кораблей ВМС Народной Республики Бангладеш построились, приветствуя российских моряков.
В порту Читтагонг командир отряда кораблей ТОФ капитан 1 ранга Алексей Анциферов встретился с представителями Посольства Российской Федерации в Бангладеш и провёл официальные встречи с представители Военно-морских сил принимающей стороны. Для российских военных моряков спланирована культурная и спортивная программа.
Ранее отряд кораблей ТОФ принял участие в многостороннем учении «Комодо-2025» в Индонезии, в трехстороннем военно-морском учении «Морской пояс безопасности - 2025» организованном иранской стороной, учении «Аравийский муссон» c пакистанским кораблями, а также в традиционном военно-морском учении «Индра Нэви-2025» с кораблями ВМС Республики Индия.
Справочно:
2 апреля 1972 года, после обращения властей Бангладеш к руководству СССР с просьбой о помощи, начались работы по возвращению к нормальной жизни бенгальского порта. Всего за 26 месяцев советскими моряками было протралено 1002 квадратные мили акватории порта, возвращено в строй 12 причалов, поднято со дна 26 судов общим водоизмещением 100 тысяч тонн. Интернациональная помощь советскими моряками дружественной стране была оказана на безвозмездной основе.