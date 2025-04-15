15.04.2025 (10:30)

Экипажи кораблей ТОФ почтили память советских моряков, разминировавших порт Читтагонг Республики Бангладеш



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипажи кораблей ТОФ почтили память советских моряков, разминировавших порт Читтагонг Республики Бангладеш

Экипажи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), в рамках делового захода в Народную Республику Бангладеш, приняли участие в памятных мероприятиях, посвящённых оказанию советскими военными моряками помощи по расчистке в 1972-1974 гг. заминированного и заблокированного порта Читтагонг на этапе становления молодой республики.

Моряки двух стран возложили венки и цветы к мемориалу и могиле старшего матроса Юрия Редькина, который погиб 13 июля 1973 года во время работ по расчистке и разминированию акватории порта.

Отряд кораблей ТОФ в составе корветов «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и среднего морского танкера «Печенга» совершил деловой заход в порт Читтагонг накануне. При заходе кораблей ВМФ России в порт, экипажи всех кораблей ВМС Народной Республики Бангладеш построились, приветствуя российских моряков.

В порту Читтагонг командир отряда кораблей ТОФ капитан 1 ранга Алексей Анциферов встретился с представителями Посольства Российской Федерации в Бангладеш и провёл официальные встречи с представители Военно-морских сил принимающей стороны. Для российских военных моряков спланирована культурная и спортивная программа.

Ранее отряд кораблей ТОФ принял участие в многостороннем учении «Комодо-2025» в Индонезии, в трехстороннем военно-морском учении «Морской пояс безопасности - 2025» организованном иранской стороной, учении «Аравийский муссон» c пакистанским кораблями, а также в традиционном военно-морском учении «Индра Нэви-2025» с кораблями ВМС Республики Индия.

Справочно:

2 апреля 1972 года, после обращения властей Бангладеш к руководству СССР с просьбой о помощи, начались работы по возвращению к нормальной жизни бенгальского порта. Всего за 26 месяцев советскими моряками было протралено 1002 квадратные мили акватории порта, возвращено в строй 12 причалов, поднято со дна 26 судов общим водоизмещением 100 тысяч тонн. Интернациональная помощь советскими моряками дружественной стране была оказана на безвозмездной основе.

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