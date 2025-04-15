15.04.2025 (10:00)

Расчеты гаубиц Д-30 Воздушно-десантных войск уничтожили взводные опорные пункты с живой силой ВСУ и полевой склад боеприпасов в приграничном районе Курской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты гаубиц Д-30 Воздушно-десантных войск уничтожили взводные опорные пункты с живой силой ВСУ и полевой склад боеприпасов в приграничном районе Курской области

Артиллерийские подразделения Тульского соединения Воздушно-десантных войск из состава группировки войск «Север» в зоне проведения Специальной военной операции продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, складов боеприпасов, вооружения и военной техники противника.

Ежедневно артиллеристы-десантники наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, бронетехнике и живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области. Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 ВДВ наносят огневое поражение ВСУ, поддерживая свои штурмовые подразделения и подразделения закрепления в ходе уничтожения противника, вторгшегося на территорию нашей страны. Разведчиками было обнаружено, что украинские боевики стягивают подразделения в лесной массив, рассредоточивают их, оборудуют позициии планируют дальнейшие действия. Расчеты гаубиц Д-30 получили задачу на уничтожение живой силы в лесном массиве и, с помощью корректировки БпЛА, нанесли удары по целям. Боевая работа расчетов орудий очень активная. Огневое поражение ВСУ ведется на дальности в несколько десятков километров.

В ходе выполнения боевых задач расчетами гаубиц применяются осколочно-фугасные боеприпасы, что позволяет нанести максимальное огневое поражение живой силе ВСУ. Работу орудий корректируют беспилотники. Все расчеты взаимозаменяемы. Каждый номер расчета может выполнить любую задачу. Благодаря слаженности расчетов, мужеству и героизму артиллеристов-десантников, поставленная задача была выполнена, взводные опорные пункты с живой силой ВСУ, а также замаскированный в лесу полевой склад с боеприпасами были уничтожены.

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