15.04.2025 (09:30)

Расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Тунгуска-М» группировки войск «Днепр» уничтожил дрон-разведчик ВСУ в Херсонской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Тунгуска-М» группировки войск «Днепр» уничтожил дрон-разведчик ВСУ в Херсонской области

Расчеты ЗРПК «Тунгуска-М» 18 общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» предназначены для защиты подразделений сухопутных войск от различных средств воздушного нападения и разведки.

На счету расчета множество сбитых различных БпЛА, как украинского, так и иностранного производства.

Сегодня был сбит самодельный вражеский дрон-разведчик, обломки которого были найдены соседним подразделением на левом берегу Днепра в Херсонской области.

«Воздушных целей очень много, поэтому мы постоянно находимся в состоянии боевой готовности и готовы выехать в любой момент. Одна из последних целей это голландский, по-моему, дрон «Текевер» 5 модели с размахом крыла 7 метров. Зафиксировали на высоте 2000 метров, захватили радиолокационной станцией и просто сбили. Зенитно-ракетный комплекс «Тунгуска» очень мощный. На борту 8 ракет, зенитные пушки 30 мм. И дело в том, что хоть и цели появились новые и маленькие в виде БПЛА, все равно есть нацеленность экипажей выполнять задачу на этой машине. Поэтому сбиваются и маленькие, супер маленькие попадают в зону поражения разрывающихся фугасных снарядов и падают за милую душу.» - рассказал командир расчёта с позывным «Сова».

Боевая машина способна обнаруживать воздушные цели на расстояние до 20 км и высоте полёта до 5 км.

Ракетно-пушечное вооружение ЗРПК «Тунгуска-М» состоит из 8 зенитных ракет с дальностью поражения до 10 км и двух 30-мм скорострельных автоматических пушек, с темпом стрельбы до 5000 выстрелов в минуту, что гарантирует эффективное поражение воздушных целей до 5 км.

Чтобы небо оставалось чистым, расчёты дежурят круглосуточно. Свою работу выполняют слаженно и профессионально. От их мастерства зависят жизни бойцов на линии боевого соприкосновения.

За самоотверженное исполнение воинского долга и эффективное выполнение задач по прикрытию воздушного пространства расчёт ЗРПК «Тунгуска-М» представлен к государственным наградам.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице