15.04.2025 (09:00)

Расчёт инженерной системы «Земледелие» группировки войск «Центр» дистанционно заминировал подходы к позициям российских войск на Красноармейском направлении зоны СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчёт инженерной системы «Земледелие» группировки войск «Центр» дистанционно заминировал подходы к позициям российских войск на Красноармейском направлении зоны СВО

Военнослужащие расчёта инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие» группировки войск «Центр» заминировали подходы к позициям российских войск на Красноармейском направлении специальной военной операции.

Получив данные от расчетов БпЛА о местоположении района возможной контратаки противника с использованием бронетехники, военнослужащие расчёта ИСДМ «Земледелие» скрытно выдвинулись в заранее подготовленный район. Переведя боевую машину из походного положения в боевое, военнослужащие навели установку на цель и залпом 122-мм боеприпасов удаленно заминировали район местности, где предположительно должна была передвигаться техника и пехота противника.

После чего, расчёт оперативно покинул огневую позицию. В результате проведенных мероприятий контратака противника потерпела неудачу и ВСУ потеряли несколько единиц бронированной техники и живой силы.

ИСДМ «Земледелие» предназначена для удалённого создания «интеллектуальных минных полей» в заданных районах местности. Система производит пуски реактивных снарядов, которые обеспечивают установку мин на расстояние от 5 до 15 км. Благодаря программируемым боеприпасам «Земледелие» может в считанные минуты покрыть минами площадь в несколько футбольных полей. При этом взрывные устройства способны самоликвидироваться или деактивироваться в установленное время.

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