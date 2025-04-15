15.04.2025 (08:30)

Механики-водители агрегатов мобильного ракетного комплекса «Ярс» завершают сдачу выпускных экзаменов на полигоне Капустин Яр в Астраханской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Механики-водители агрегатов мобильного ракетного комплекса «Ярс» завершают сдачу выпускных экзаменов на полигоне Капустин Яр в Астраханской области

Механики-водители агрегатов ПГРК «Ярс» завершают сдачу выпускных экзаменов в 161-й школе техников РВСН на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Младшие военные специалисты успешно прошли контрольные испытания на специальном автодроме, которые включают в себя вождение по ограниченным проездам, преодоление искусственных и естественных препятствий. Перед сдачей экзамена по вождению военнослужащие продемонстрировали знания общевойсковых предметов, а также выдержали контрольные испытания по устройству и эксплуатации агрегатов мобильных ракетных комплексов, в том числе машин обеспечения боевого дежурства.

Весь курс подготовки механиков-водителей агрегатов обеспечения ракетных комплексов составляет три месяца. В него входят теоретические дисциплины, занятия на тренажерах и практическое вождение.Учебно-материальная база 161-й школы техников включает в себя уникальный современный компьютерный имитатор, предназначенный для обучения механиков-водителей автономных пусковых установок и машин обеспечения ПГРК

«Ярс». При обучении на новейших тренажерах военнослужащие могут отработать навыки управления многоосными шасси в различных условиях.

В школе техников оборудованы специальные классы со стендами, имитирующими реальную автомобильную технику, а для проведения практических занятий по вождению – автодром общей площадью 16 квадратных километров, на котором имеются четыре маршрута с различными препятствиями для отработки навыков вождения на многоосных колесных шасси.

161-я школа техников РВСН ежегодно выпускает более двух тысяч специалистов автомобильной службы для частей и подразделений Ракетных войск стратегического назначения.

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