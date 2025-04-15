15.04.2025 (07:30)

Военнослужащие расчета ЗРК «ТОР-М1» танкового соединения группировки войск «Центр» сбили разведывательный БпЛА ВСУ на Красноармейском направлении

Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «ТОР–М1» 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожили разведывательный беспилотный летательный аппарат «Лелека» ВСУ на Красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции.

В ходе несения боевого дежурства расчет ЗРК «ТОР-М1» обнаружил дрон-разведчик противника и взял его на сопровождение. После подтверждения цели и команды на уничтожение военнослужащие успешно поразили беспилотник ВСУ управляемыми ракетами с осколочно-фугасной боевой частью.

«Выехали на боевое поле, встали в первую степень боевой готовности, обнаружили воздушную цель, цель уничтожили. Затем свернулись и уехали в укрытие», – поделился начальник расчета ЗРК «ТОР-М1» Иван Пономарев.

Расчеты ЗРК «Тор-М1» с первого дня проведения СВО выполняют задачи по прикрытию воздушного пространства Донбасса от вероломных ударов украинских националистов. На счету зенитно-ракетных расчетов 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» сотни успешно сбитых воздушных целей, не сумевших нанести урон мирному населению и военнослужащим, неустанно выполняющим задачи спецоперации в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях.

ЗРК «Тор-М1» предназначен для прикрытия важных административных, экономических, военных объектов и личного состава от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, оперативно-тактической, армейской и других видов авиации противника, а также различных видов БпЛА. Кроме того, система «Тор» самостоятельно контролирует обозначенное воздушное пространство и захватывает все воздушные цели, не опознанные системой «свой-чужой».

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