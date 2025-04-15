15.04.2025 (07:00)

Военнослужащие 89-го гвардейского саперного полка группировки войск «Север» и добровольцы подразделения «Барс-Курск» продолжают разминировать от неразорвавшихся боеприпасов ВСУ территории в освобожденных населенных пунктах Курской области

Специалисты 89-го гвардейского саперного полка группировки войск «Север» продолжают выполнять задачи по разминированию территорий в приграничных районах Курской области, освобожденных от формирований ВСУ, с целью восстановления социально значимых объектов и объектов инфраструктуры, необходимых для налаживания мирной жизни и хозяйственной деятельности в регионе после ожесточенных боевых действий.

Кроме того, воины-гвардейцы завершают подготовку саперных подразделений добровольческого отряда «Барс-Курск». В ходе финального этапа обучения добровольцы на практике приступили к разминированию территорий под руководством опытных специалистов.

Спасаясь бегством украинские боевики оставили после себя мины, мины-ловушки, растяжки и различные типы боеприпасов, в том числе из стран НАТО.

Саперы шаг за шагом прочёсывают местность на предмет взрывоопасных предметов и уничтожают их на месте методом подрыва накладным зарядом.

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