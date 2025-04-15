15.04.2025 (00:00)

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 80 годовщине окончания Венской стратегической наступательной операции

К 80-летию окончания Венской стратегической наступательной операции Министерство обороны Российской Федерации представляет мультимедийный проект «Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай». В его основу легли ранее засекреченные документы из фондов Центрального архива Минобороны России: директивы и приказы Ставки Верховного Главнокомандования, оперативные донесения, информационные сводки, шифртелеграммы, журналы боевых действий, описания зверств фашистов в концлагере Маутхаузен, исторические фотоснимки, схемы и планы, наградные листы на участников Венской стратегической наступательной операции и другие документы, которые ранее не были представлены широкой общественности.

Венская наступательная операция, которая проводилась с 16 марта по 15 апреля 1945 года с целью завершить разгром немецко-фашистских войск в западной части Венгрии и овладеть столицей Австрии – Веной, стала генеральной репетицией битвы за Берлин.

Для выполнения задачи советское командование привлекло силы 3-го Украинского фронта под руководством маршала Федора Толбухина и 2-го Украинского фронта под командованием маршала Родиона Малиновского. Координацию действий обоих фронтов осуществлял маршал Семен Тимошенко.

В результате операции были уничтожены основные силы немецкой группы армий «Юг», освобождены территория Венгрии, значительная часть Чехословакии и восточные регионы Австрии. В честь победы 13 апреля 1945 года в Москве прогремел салют из 324 орудий, давших 24 залпа.

50 воинских соединений и частей получили почетное название «Венские» за героизм и мастерство, проявленные в ходе сражений. Кроме того, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 года была учреждена медаль «За взятие Вены», которой наградили свыше 268 тыс. солдат и офицеров.

Публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России направлена на защиту исторической правды, противодействие фальсификации истории, прославление героического подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.



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