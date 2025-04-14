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14.04.2025 (13:15)

Военнослужащие ЦВО отработали экстремальное вождение бронетехники в Кузбассе

Экипажи боевых машин пехоты БМП мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) отработали различные приемы маневрирования на занятиях по вождению бронированной техники в Кемеровской области.

В ходе планового занятия боевой подготовки механики-водители преодолевали трассу с естественными и искусственными препятствиями, такими как колейный мост, противотанковый ров, проход в минно-взрывном заграждении, подъемы, спуски и другие преграды. Также военнослужащие отработали приемы маневрирования на скоростных участках, повороты и развороты разной сложности.

Перед практическими действиями личный состав прошел инструктаж по соблюдению требований безопасности.

В мероприятии боевой подготовки приняли участие около 40 военнослужащих.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ
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