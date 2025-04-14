14.04.2025 (12:15)

Проверка боевой готовности сил противовоздушной обороны прошла в 201-й военной базе

На российской военной базе Центрального военного округа (ЦВО) в Таджикистане состоялась проверка боевой готовности сил противовоздушной обороны (ПВО). Входе проверки, дивизион зенитных ракетных систем С-300ПС получил сигнал на приведение в боевую готовность. Военнослужащие усилили дежурные смены и привели весь комплекс систем к применению. Расчеты обнаружили условные высокоскоростные цели, произвели захват, сопровождение и электронные пуски зенитных управляемых ракет по воздушным целям, имитировавшим современные средства воздушного нападения условного противника. Кроме того, личный состав отработал перезарядку систем С-300 ПС ракетами, а подразделение охраны и обороны отразило нападение условных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на боевые позиции.

Дивизионный комплекс зенитно-ракетных систем С-300ПС находится на опытно-боевом дежурстве 201-й российской военной базы. Основными задачами комплекса является прикрытие объектов российского соединения от средств воздушно-космического нападения, а также противовоздушная оборона Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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