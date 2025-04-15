15.04.2025 (06:30)

В Южной группировке войск штурмовые отряды на мотоциклах отрабатывают уничтожение укреплений ВСУ

Штурмовики мотострелкового полка Южной группировки войск в ходе тренировок в условиях, приближенных к боевым, отрабатывают действия по скрытому подъезду на мотоциклах к позициям противника и уничтожению укрытий с использованием взрывных устройств.

Мотоциклы за счет небольших габаритов и скорости, способны активно маневрировать и уклоняться от БпЛА противника. Ко всему, узкие колеса снижают риск наезда на мину и хорошо приспособлены к поездкам по бездорожью.

Штурмовики на высокой скорости подъезжают к укреплениям противника, выявленным средствами воздушной разведки. Они сходу забрасывают в блиндаж взрывчатку, уложенную в ранец и заранее подготовленную к применению, а затем незамедлительно покидают позиции. При выполнении задач штурмовые отряды активно взаимодействуют с расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые контролируют и координируют их действия.

«Выдвинулся на рассвете на мотоцикле до точки рывка, чтобы быть поближе к противнику. Был легкий туман, что затрудняло работу вражеских БпЛА. Конечно эмоции, страх», - делится своими впечатлениями о выполнении боевой задачи на передовой штурмовик с позывным «Кащей». «Пока ехал, оценил, что вражеских БпЛА нет, а значит меня не засекли. Оставалось только все точно и быстро сделать. Задача была грамотно спланирована. Дня два или три по позициям ВСУ работали миномёты, заставляя противника не спать, быть вымотанным. Именно поэтому на позициях не было никаких дежурных и все удалось быстро сделать», - подводит итог российский штурмовик.

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