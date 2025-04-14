14.04.2025 (21:00)

Минобороны России и Всероссийская федерация самбо подписали соглашение о сотрудничестве

Министерство обороны Российской Федерации и Всероссийская федерация самбо (ВФС) в ходе турнира «Мир самбо» подписали соглашение о взаимном сотрудничестве.

Подписи в документе, который предполагает взаимодействии в проведении спортивных турниров и развитии спорта, поставили заместитель Министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров и президент ВФС Сергей Елисеев.

«Данное соглашение заключено для содействия в развитии и популяризации самбо в Вооруженных силах Российской Федерации. Оно охватывает детско-юношеский спорт, спорт высших достижений. Также речь идет о повышении эффективности системы управления процессом подготовки спортсменов к соревнованиям, организации подготовки и участия военнослужащих и членов их семей в спортивных мероприятиях, пропаганды здорового образа жизни», - отметил Юнус-Бек Евкуров.

Подписание состоялось после торжественного открытия турнира Кубка воинской славы и Всероссийских соревнований среди команд кадетских корпусов «Школьная лига самбо». Состязания приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования проходят в международном центре самбо в «Лужниках».

«Кадетское самбо стало широко развиваться в нашей стране, все больше самбистов участвуют в отборочных этапах, а сегодня они имеют возможность показать свои силы в Международном центре самбо. Считаю, что поддержка соревнований по самбо среди кадетов, партийным проектом «Выбор сильных» исключительно положительно отражается на формировании патриотического воспитания и любви к нашему национальному виду спорта самбо», - сказал Сергей Елисеев.

В соревнованиях в 5 дисциплинах принимают участие более 250 юных спортсменов со всей России. Самбисты трех возрастов разыгрывали между собой медали в эстафете, демонстрационном самбо (личный и командный зачеты), проектной работе, спортивном самбо.

В России с 2015 года активно реализуется проект «Самбо – в школу», направленный на приобщение детей и молодежи к занятию самбо.

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