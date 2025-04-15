15.04.2025 (06:00)

Операторы FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили до 10 боевиков ВСУ на Александро-Калиновском направлении СВО

Операторы FPV-дронов Южной группировки войск активно поддерживают наступление российских сил на Александро-Калиновском направлении специальной военной операции.

В районе населенного пункта Тарасовка Донецкой Народной Республики операторами БпЛА 20-й гвардейской мотострелковой дивизии и 6-й отдельной мотострелковой бригады были уничтожены два блиндажа противника с личным составом. Благодаря успешным действиям операторов дронов, ВСУ потеряли до 10 человек.

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