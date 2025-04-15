15.04.2025 (05:30)

Военнослужащие группировки войск Восток ликвидировали две бронемашины ВСУ на Южно-Донецком направлении

Первой целью стал бронеавтомобиль американского производства MaxxPro, уничтоженный операторами fpv-дронов в поле. Точные удары по машине, используемой противником для переброски личного состава, исключил её дальнейшее применение.

Второй уничтоженной единицей стала боевая бронированная машина «Козак», атакованная на дорожном участке. Попадание дрона вызвало возгорание, в результате чего машина полностью сгорела.

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