Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.04.2025 (05:30)

Военнослужащие группировки войск Восток ликвидировали две бронемашины ВСУ на Южно-Донецком направлении

Первой целью стал бронеавтомобиль американского производства MaxxPro, уничтоженный операторами fpv-дронов в поле. Точные удары по машине, используемой противником для переброски личного состава, исключил её дальнейшее применение.

Второй уничтоженной единицей стала боевая бронированная машина «Козак», атакованная на дорожном участке. Попадание дрона вызвало возгорание, в результате чего машина полностью сгорела.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false