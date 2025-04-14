14.04.2025 (15:30)

Корветы Балтийского флота вышли в море для выполнения учебно-боевых задач

В рамках плановых учений в морские полигоны боевой подготовки Балтийского флота вышли несколько кораблей для проведения ряда тактических учений.

Корветы «Бойкий» и «Сообразительный» проведут комплекс учений по противолодочному обеспечению, выполнят комплекс артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям, отработают задачи по совместному маневрированию, связи и противодиверсионной обороне на незащищенном рейде, а также ряд других задач по вводным из вышестоящего штаба.

В ходе учебных мероприятий будет отработано взаимодействие боевых расчетов радиотехнических и ракетно-артиллерийских боевых частей кораблей по обнаружению, классификации целей, их сопровождению радиотехническими средствами и уничтожению.

Во время выполнения боевых стрельб экипажи отработают полный комплекс задач противовоздушной обороны надводных кораблей в море от обнаружения до уничтожения воздушных целей.

Также на учениях моряки отработают алгоритмы действий в условиях радиационного и химического заражения, проведут тренировки по борьбе за живучесть кораблей.

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