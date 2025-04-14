14.04.2025 (16:30)

На Балтийском флоте стартовала вторая очередь контрольных проверок за зимний период обучения

К проверке привлекаются соединения и воинские части Балтийской и Ленинградской военно-морских баз, морской авиации флота, материально-технического обеспечения, а также ряд других подразделений Балтийского флота.

Комплексные комиссии штаба Балтийского флота оценят уровень боевой готовности соединений и воинских частей, состояние боевого дежурства и оперативной подготовки в управлениях объединений и соединений, состояние вооружения и военной техники, морально-психологическое состояние личного состава, соблюдение правопорядка и воинской дисциплины, кадровой работы в подчиненных подразделениях.

В ходе второй очереди проверки на полигонах и учебно-тренировочных комплексах военнослужащие продемонстрируют свою профессиональную выучку по предметам обучения, а также при выполнении упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия и штатного вооружения боевых машин.

Особое внимание в ходе проверок рабочими группами по гарнизонам будет уделено вопросам подготовки казарменно-жилищного фонда, объектов коммунальной инфраструктуры.

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