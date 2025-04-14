14.04.2025 (23:15)

Базовый тральщик «Павел Хенов» Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота выполнил учебные задачи в Балтийском море

Базовый тральщик «Павел Хенов» Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота выполнил боевые упражнения в морских полигонах флота в рамках отработки экипажем элементов курсовой задачи.

Экипаж корабля успешно выполнил практические стрельбы по морским и воздушным целям из 30-мм автоматической артиллерийской установки. Кроме этого, военные моряки провели учения по защите от оружия массового поражения и борьбе за живучесть корабля на ходу.

Также экипажем тральщика в рамках мероприятий боевой подготовки были выполнены задачи по постановке контактных и неконтактных тралов, проведено учение по проводке отряда кораблей за тралами и форсированию минного заграждения, отработаны действия по противоминному обеспечению в условиях применения условным противником минного оружия.

В ходе ведения поиска и траления мин в заданном квадрате кораблём были успешно обнаружены и условно уничтожены поставленные учебные якорные и донные мины. Завершилось выполнение учебных задач проведением комплекса учений по противовоздушной обороне - экипаж корабля выполнили артиллерийские стрельбы по условным БпЛА противника.

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