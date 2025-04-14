14.04.2025 (17:30)
Корабельная тральная группа Северного флота отрабатывает плановые задачи в Баренцевом море
Сегодня морской тральщик «Владимир Гуманенко» и базовые тральщики «Соловецкий юнга» и «Ядрин» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота отработали плановые задачи боевой подготовки в составе корабельной тральной группы.
Корабельная тральная группа выполнила ряд задач по своему предназначению, в том числе, по уничтожению минных постановок условного противника в Баренцевом море.
Тральная группа произвела контрольно-разведывательный поиск назначенного участка судоходного фарватера контактными и неконтактными тралами.
Боевые расчёты артиллерийских установок тральщиков также выполнили совместные стрельбы по мишеням, имитирующим плавающую мину.
Кроме этого, военные моряки отработали задачи по защите кораблей от морских и воздушных беспилотных средств условного противника.
Боевые упражнения были выполнены в закрытом для судоходства районе Баренцева моря.
В ходе выполнения упражнений личный состав тральщиков Кольской флотилии разнородных сил Северного флота показал слаженность действий, высокий уровень подготовки и готовность к выполнению задач по предназначению.