14.04.2025 (17:30)

Корабельная тральная группа Северного флота отрабатывает плановые задачи в Баренцевом море

Сегодня морской тральщик «Владимир Гуманенко» и базовые тральщики «Соловецкий юнга» и «Ядрин» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота отработали плановые задачи боевой подготовки в составе корабельной тральной группы.

Корабельная тральная группа выполнила ряд задач по своему предназначению, в том числе, по уничтожению минных постановок условного противника в Баренцевом море.

Тральная группа произвела контрольно-разведывательный поиск назначенного участка судоходного фарватера контактными и неконтактными тралами.

Боевые расчёты артиллерийских установок тральщиков также выполнили совместные стрельбы по мишеням, имитирующим плавающую мину.

Кроме этого, военные моряки отработали задачи по защите кораблей от морских и воздушных беспилотных средств условного противника.

Боевые упражнения были выполнены в закрытом для судоходства районе Баренцева моря.

В ходе выполнения упражнений личный состав тральщиков Кольской флотилии разнородных сил Северного флота показал слаженность действий, высокий уровень подготовки и готовность к выполнению задач по предназначению.

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