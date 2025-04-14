Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.04.2025 (18:30)

Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» поразил береговые цели

Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» выполнил в Баренцевом море комплекс артиллерийских стрельб по береговой цели.  Учебно-боевые стрельбы выполнялись в районе полуострова Рыбачий.

Боевой расчёт артиллерийского комплекса АК-130 отработал задачи по поражению видимой береговой цели. Экипаж крейсера в это же время выполнил задачи маневрирования при ведении артиллерийского огня по видимой береговой цели.

Мишенные позиции на берегу были успешно поражены.

Экипажем крейсера также были отработаны действия по поиску подводных лодок, отражению налёта авиации и беспилотных летательных аппаратов условного противника и борьбе с беспилотными системами различных типов.

На последующих этапах выхода также будут выполнены артиллерийские и зенитные стрельбы по целям различных типов.

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Северный флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false