14.04.2025 (18:30)

Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» поразил береговые цели

Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» выполнил в Баренцевом море комплекс артиллерийских стрельб по береговой цели. Учебно-боевые стрельбы выполнялись в районе полуострова Рыбачий.

Боевой расчёт артиллерийского комплекса АК-130 отработал задачи по поражению видимой береговой цели. Экипаж крейсера в это же время выполнил задачи маневрирования при ведении артиллерийского огня по видимой береговой цели.

Мишенные позиции на берегу были успешно поражены.

Экипажем крейсера также были отработаны действия по поиску подводных лодок, отражению налёта авиации и беспилотных летательных аппаратов условного противника и борьбе с беспилотными системами различных типов.

На последующих этапах выхода также будут выполнены артиллерийские и зенитные стрельбы по целям различных типов.

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