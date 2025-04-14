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14.04.2025 (19:30)

На территории Петропавловской крепости более двухсот молодых патриотов вступили в ряды Юнармии

В ряды юнармейцев сегодня вступили более 200 петербургских ребят. Торжественная церемония приёма в Юнармию в Петропавловской крепости под знаком Дня космонавтики прошла традиционно совместно с Военно-космической академией имени А.Ф Можайского.

Значки юнармейца новобранцам вручали заместитель начальника ВКА имени А.Ф Можайского генерал-майор Юрий Кулешов, начальник Штаба регионального отделения Юнармии Александр Ананьев, председатель ДОСААФ России Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Громов. Они пожелали пополнившим движение ребятам настойчивости в движении к поставленным целям.

После полуденного залпа из пушки Петропавловской крепости юнармейцы вместе с курсантами отправились осматривать Музей космонавтики им. В. П. Глушко и возлагать цветы к памятникам создателям космической отрасли. День завершился праздничным концертом в Культурно-досуговом центре «Планета». Можайцы выступили с песнями, посвящёнными достижениям отечественной космонавтики.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Космические войска , Юнармия
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